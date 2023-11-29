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«Арсенал» — «Ланс»: Жезус увеличил преимущество хозяев

«Арсенал» — «Ланс»: Жезус увеличил преимущество хозяев
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и французский «Ланс». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте прошла проникающая подача метров с 30 в штрафную «Ланса», Салис Самед неудачно сыграл головой, мяч после его касания отскочил ближе к воротам на Габриэла Жезуса, который головой скинул мяч на Кая Хаверца, а тот с короткого расстояния открыл счёт.

На 21-й минуте Жезус увеличил преимущество хозяев.

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Перерыв
5 : 0
Ланс
Ланс, Франция
1:0 Хаверц – 13'     2:0 Жезус – 21'     3:0 Сака – 24'     4:0 Мартинелли – 27'     5:0 Эдегор – 45+1'    

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» является лидером группы B с девятью очками. «Ланс» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с пятью очками. На втором месте находится ПСВ с пятью очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Севилья», в активе которой два очка.

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