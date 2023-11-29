«Арсенал» — «Ланс»: Сака сделал счёт разгромным

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и французский «Ланс». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 13-й минуте прошла проникающая подача метров с 30 в штрафную «Ланса», Салис Самед неудачно сыграл головой, мяч после его касания отскочил ближе к воротам на Габриэла Жезуса, который головой скинул мяч на Кая Хаверца, а тот с короткого расстояния открыл счёт.
На 21-й минуте Жезус увеличил преимущество хозяев.
На 24-й минуте Букайо Сака сделал счёт разгромным.
После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» является лидером группы B с девятью очками. «Ланс» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с пятью очками. На втором месте находится ПСВ с пятью очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Севилья», в активе которой два очка.
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