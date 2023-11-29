Член совдира «Динамо»: наши болельщики — те, кто на стадионе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что их болельщики — те, кто на стадионе, а те, кто бойкотирует — другая история.

«Это данность, которую мы не можем изменить. В любом случае мы признательны всем тем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион. Наши болельщики — те, кто на стадионе. Кто бойкотирует — другая история», — приводит слова Гафина «РИА Новости».

Болельщики многих клубов МИР Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте всех матчей в чемпионате, а также в Кубке России из-за введения карты болельщика.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Единственный гол забил Фёдор Смолов.