«Арсенал» — «Ланс»: Эдегор сделал счёт 5:0

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и французский «Ланс». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте прошла проникающая подача метров с 30 в штрафную «Ланса», Салис Самед неудачно сыграл головой, мяч после его касания отскочил ближе к воротам на Габриэла Жезуса, который головой скинул мяч на Кая Хаверца, а тот с короткого расстояния открыл счёт.

На 21-й минуте Жезус увеличил преимущество хозяев.

На 24-й минуте Габриэл Мартинелли сдвинулся в центр, пробил с правой в дальний угол, вратарь отбил мяч в прыжке, но точно в живот Букайо Саке. Он удачно подставил живот, и мяч залетел в пустой угол.

На 28-й минуте Мартинелли сдвинулся к центру, обошёл защитника и пробил с правой в дальний угол по небольшой высоте.

На 45+1-й минуте Такэхиро Томиясу с правого фланга навесил в центр штрафной, Мартин Эдегор пробил с лёта в дальний нижний угол — мяч залетел точно под штангу.

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» является лидером группы B с девятью очками. «Ланс» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с пятью очками. На втором месте находится ПСВ с пятью очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Севилья», в активе которой два очка.