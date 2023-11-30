Глава департамента судейства РФС Мажич 30 ноября проведёт встречу с «Оренбургом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич 30 ноября проведёт встречу с футболистами и тренерским штабом клуба.

«Завтра запланировано собрание с командой и тренерами, где будут присутствовать председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел Каманцев и Милорад Мажич. Проведём встречу, побеседуем. Может, зададим вопрос, почему судейство в Кубке и в матчах РПЛ отличается», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Мажич посетил первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» — «Спартак» (1:0).

Напомним, Олег Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. Ответный матч команд пройдёт в марте 2024 года в Москве.