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Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Ростовом»: чуть-чуть не хватало футбольной агрессии

Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Ростовом»: чуть-чуть не хватало футбольной агрессии
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1).

«После первых 10 минут начали выбираться, создавать, использовать фланги. Выбирали сложные решения, не хватило простых футбольных действий, чтобы доводить до логического завершения наши атаки. Соглашусь, что чуть-чуть не хватало настоящей футбольной агрессии.

Что касается плана на игру, то, с учётом того, как развивались события после удаления… Было непросто, но удалось сохранить ничейный результат. В последние минуты случилось два опасных стандарта плюс выход Чалова, где он мог, включив агрессию, попытаться заработать 11-метровый. Но он не успел поставить корпус», — приводит Федотова пресс-служба клуба.

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