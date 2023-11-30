Арнаутович выиграл с «Интером» Лигу чемпионов быстрее, чем забил первый гол за клуб

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович забил гол в ворота «Бенфики» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Таким образом, это взятие ворот стало для австрийца первым в футболке миланского клуба.

34-летний форвард уже выступал за «Интер» на правах аренды из нидерландского клуба «Твенте» в сезоне-2009/2010. В составе «нерадзурри» Арнаутович стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

Арнаутович перешёл в «Интер» в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне нападающий провёл за «нерадзурри» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.