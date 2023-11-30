«Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «РБ Зальцбург». Захарян отыграл весь матч ЛЧ

Вчера, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречались испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «РБ Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встреча началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает россиянин Арсен Захарян, который появился в старте и отыграл весь матч.
На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» возглавляет группу D с 11 очками. «РБ Зальцбург» – на третьей строчке с четырьмя очками. На второй строчке находится «Интер» с 11 очками. Последнюю, четвёртую позицию занимает «Бенфика» с одним очком.
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