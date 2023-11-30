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«Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «РБ Зальцбург». Захарян отыграл весь матч ЛЧ

«Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «РБ Зальцбург». Захарян отыграл весь матч ЛЧ
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Вчера, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречались испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «РБ Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встреча началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает россиянин Арсен Захарян, который появился в старте и отыграл весь матч.

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» возглавляет группу D с 11 очками. «РБ Зальцбург» – на третьей строчке с четырьмя очками. На второй строчке находится «Интер» с 11 очками. Последнюю, четвёртую позицию занимает «Бенфика» с одним очком.

Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
0 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
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