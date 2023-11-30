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«Унион», играя в большинстве с 30-й минуты, не смог одолеть «Брагу» в Лиге чемпионов

«Унион», играя в большинстве с 30-й минуты, не смог одолеть «Брагу» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 5-го тура группы С Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и берлинским «Унионом». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия). Игру обслужила французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 30-й минуте «Брага» осталась в меньшинстве, когда защитник команды Сику Ньякате получил прямую красную карточку. В конце первого тайма защитник Робин Госенс открыл счёт с передачи Жерома Руссийона и вывел «Унион» вперёд. В начале второго тайма нападающий португальского клуба Альваро Джало сравнял счёт. Ассист в активе Рикарду Орты.

«Брага» располагается на третьей позиции в группе С, набрав четыре очка в пяти матчах. «Унион» находится на последнем месте в квартете с двумя очками после аналогичного количества встреч. Берлинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин, Германия
0:1 Госенс – 42'     1:1 Джало – 51'    
Удаления: Ньякате – 30' / нет
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