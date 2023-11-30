«Унион», играя в большинстве с 30-й минуты, не смог одолеть «Брагу» в Лиге чемпионов

Завершился матч 5-го тура группы С Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и берлинским «Унионом». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия). Игру обслужила французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 30-й минуте «Брага» осталась в меньшинстве, когда защитник команды Сику Ньякате получил прямую красную карточку. В конце первого тайма защитник Робин Госенс открыл счёт с передачи Жерома Руссийона и вывел «Унион» вперёд. В начале второго тайма нападающий португальского клуба Альваро Джало сравнял счёт. Ассист в активе Рикарду Орты.

«Брага» располагается на третьей позиции в группе С, набрав четыре очка в пяти матчах. «Унион» находится на последнем месте в квартете с двумя очками после аналогичного количества встреч. Берлинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.