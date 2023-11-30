Зиеш стал третьим игроком, забившим два гола со штрафных в матче ЛЧ

Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил два гола со штрафных в одном матче, сообщает Opta Sports. Марокканец дважды поразил ворота камерунского вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана во встрече 5-го тура группового этапа турнира, закончившейся со счётом 3:3.

Зиеш забил голы на 29-й и 62-й минутах. На 71-й он также ассистировал автору ещё одного гола «Галатасарая» Керему Актюркоглу.

Два мяча со штрафных в матче Лиги чемпионов забивал португальский нападающий Криштиану Роналду. В составе «Реала» он дважды поразил ворота «Цюриха» в гостевой встрече группового этапа турнира в сезоне-2009/2010, закончившейся победой испанского клуба со счётом 5:2.

Также два мяча со штрафных в Лиге чемпионов забил бразильский нападающий Неймар. В составе «ПСЖ» он дважды отправил мячи в сетку ворот «Црвены Звезды» в домашней игре группового этапа в сезоне-2018/2019, в которой парижане победили 6:1.