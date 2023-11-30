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«Шинник» объявил об уходе полузащитника

«Шинник» объявил об уходе полузащитника
Александр Долгов и Дмитрий Малыхин.
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Ярославский «Шинник» и 23-летний полузащитник Дмитрий Малыхин достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек пришел в команду в летнее межсезонье и провёл за неё в рамках первенства страны в Первой лиге восемь матчей. Также Малыхин сыграл два матча за «Шинник» в Кубке России, где забил один гол брянскому «Динамо».

В прошлом футболист выступал за молодёжный состав «Химок», а также за ульяновскую «Волгу». В первой команде подмосковного клуба Малыхин в 2022 году провёл три матча в Кубке России против команд РПЛ — «Пари НН», «Локомотива» и «Краснодара». Также хавбек принимал участие в одном из стыковых матчей «Химок» со «СКА-Хабаровск».

«Шинник» в текущем сезоне занимает 13-е место в Первой лиге с 24 очками после 20 матчей.

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