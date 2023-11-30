Адамов: впервые играл за «Зенит» при такой поддержке

Вратарь «Зенита» Денис Адамов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1) рассказал об ощущениях от погоды во время матча и поддержки болельщиков петербургской команды в Москве.

«В первом тайме было холодно, а во втором — нормально. Не знаю, с чем это связано, возможно, в первом тайме ветер был посильнее. Старался двигаться, разминаться, растягиваться, чтобы держать себя в тонусе и не замерзать.

Ощущали ли присутствие двух с половиной тысяч болельщиков «Зенита»? Конечно, ощущали, причем не только в первом тайме, когда они были у меня за спиной, но и во втором их было очень хорошо слышно.

Можно сказать, что я впервые играл за «Зенит» при такой поддержке, когда сзади — армия фанатов. Честно могу признаться в том, что мне было очень приятно. Получаешь от этого настоящее удовольствие.

Добавит ли это поражение команде спортивной злости перед игрой с «Локомотивом»? Любое поражение добавляет злости — главное сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к следующей игре, в которой все будет зависеть только от нас», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Адамова.

Ответная встреча между командами пройдёт 12 марта 2024 года.