«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Оренбургом» в Кубке России

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече забил Николай Титков, реализовав пенальти.

«Спасибо большое всем, кто поддерживал сегодня команду в Оренбурге и у экранов телевизоров. Ваша поддержка ценна и незаменима в каждый момент сезона – в том числе и после обидных поражений», — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является «Краснодар», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти.