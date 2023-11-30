«Черноморец» расстался с четырьмя футболистами

«Черноморец» расторг контракты с четырьмя игроками по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний полузащитник Никита Панамарёв выступал в составе новороссийской команды с сезона-2017/2018. Он провёл за неё 163 матча и забил 25 голов.

24-летний хавбек Никита Климов играл за «Черноморец» с сезона-2020/2021. За это время он провёл за команду 100 матчей и забил 3 гола.

27-летний нападающий Владислав Руденко сыграл за новороссийцев в 53 встречах и 13 раз поражал ворота соперников. Он выступал за команду с прошлого сезона.

20-летний полузащитник Станислав Басыров играл за «Черноморец» с сезона-2021/2022. Он провёл за команду 13 матчей.

«Черноморец» занимает последнее, 18-е место после 20 туров Первой лиги с 18 очками.