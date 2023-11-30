Микель Артета высказался о выходе «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом». Встреча прошла в Лондоне и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

«Я очень рад. Сегодня у нас был шанс пройти квалификацию и выиграть группу. Мы сделали это великолепно, на глазах у наших людей. Игроки заслуживают награды. Это большая заслуга, потому что мы играли против очень хорошей команды. Мы выполнили работу, которую от нас требовали. Теперь команде нужно продолжать развиваться и быть последовательной», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

После этого «Арсенал» гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 12 очков.

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