Томас Мюллер — о ничью с «Копенгагеном»: я зол, что нам не удалось забить, мы недовольны

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о ничьей с «Копенгагеном» (0:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы недовольны игрой. Особенно как атакующий игрок, я зол, что нам не удалось забить гол. Мы недостаточно рисковали. Мы могли забить в первом тайме. Мы создали несколько достойных ситуаций, но это не так-то просто против такого глубокого блока. Ты никогда не бежишь к воротам в одиночку, потому что соперник защищается изо всех сил.

«Копенгаген» хорош в этом. Они не атакующая команда, но такого соперника нельзя разобрать на части, разыгрывая мяч от А до В, от С до D. Иногда приходится рисковать потерей мяча или использовать шансы 50 на 50 и выиграть второй мяч. Мы не были готовы идти на достаточный риск», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

После пяти туров «Арсенал» занимает первое место с 12 очками в группе В с ПСВ (8 очков), «Лансом» (5 очков) и «Севильей» (2 очка).

После пяти туров «Бавария» занимает первое место с 13 очками в группе А с «Копенгагеном» (5 очков), «Галатасараем» (5 очков) и «Манчестер Юнайдет» (4 очка).