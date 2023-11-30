Скотт Мактоминей: мы сами виноваты в том, что не стали так же убивать игру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей высказался о ничьей с «Галатасараем» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы тем, что не смогли забить больше трёх голов. Честно, если бы вы сказали нам это до начала вечера, мы были бы рады этому. Надеюсь, мы бы также добились ещё одного «чистого листа». Но в футболе бывают ошибки и разные вещи, которые могут произойти в игре, и отчасти мы сами виноваты в том, что на другом конце поля не стали так же убивать игру.

Чувствую, что мы действительно играли хорошо. Мы контролировали игру и играли неплохо, но это футбол, и всё может случиться», — приводит слова Мактоминея официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После пяти туров «Юнайтед» занимает последнее, четвёртое место с четырьмя очками в группе А с «Баварией» (13 очков), «Копенгагеном» (5 очков) и «Галатасараем» (5 очков).

Последний матч групповой стадии команда тен Хага проведёт с «Баварией». Встреча на стадионе «Олд Траффорд» состоится 12 декабря.