Победа над «Наполи» стала для Федерико Вальверде 150-й в составе «Реала»

Вчера, 29 ноября, «Реал» Мадрид обыграл «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2.

Для полузащитника «сливочных» Федерико Вальверде эта победа стала 150-й в составе клуба, сообщает официальный сайт «Реала». Победы по турнирам распределились следующим образом: 104 в Ла Лиге, 28 в Лиге чемпионов, 12 в Кубке Испании, две на клубном чемпионате мира, три в Суперкубке Испании и одна в Суперкубке УЕФА.

Вальверде перешёл в «Реал» из «РМ Кастильи» в июле 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в € 100 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 19 игр, забил один гол и отдал три голевые передачи. Всего за клуб Вальверде провёл 223 матча, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач.