Серхио Рамос близок к разрыву с женой, с которой был 11 лет вместе

Отношения защитника «Севильи» Серхио Рамоса с собственной женой Пилар Рубио близки к разрыву, сообщает El Desmarque, ссылаясь на людей, близких к супругам. Пара находится в романтических отношениях уже 11 лет. Рамос и Рубио поженились в 2019 году и имеют четверо детей.

«Их разрыв — дело нескольких дней», — приводит слова близких к Рамосу и Рубио людей El Desmarque.

Ещё несколько дней назад поползли слухи о кризисе в паре, которые теперь подтверждаются на публике. Недавно Серхио посетил Латинское «Грэмми», но вместо жены, он пришёл с собственной сестрой Мириам. Пилар также не оказалось на дне рождения тёщи, а выкладывала посты в социальных сетях, где посещала музыкальный концерт в Мадриде вместе с женой Рене Рамоса (брат Серхио — Прим. «Чемпионата»).