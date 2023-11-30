Симоне Индзаги поделился впечатлениями после камбэка «Интера» в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Бенфикой» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали игру, нам не хватало концентрации, за что приходится расплачиваться в Лиге чемпионов. После первого тайма мы перегруппировались, чтобы каждый из нас мог сделать больше. Мы очень хорошо отреагировали и смогли сравнять счёт. Я отмечу положительные моменты — это отличная реакция. У нас отличная команда, мы хорошо работаем и хотим наслаждаться успехом.

Это было фантастически — пройти квалификацию с двумя матчами в запасе, но мы знали, что сегодня будет сложно, и так оно и оказалось. Ребята обладают огромным духом и блестяще отреагировали после неудачного первого тайма. Мы показали, что являемся отличной командой, и в конце концов отправились на поиски победителя. Я доволен нашей реакцией. Мы знаем, куда хотим попасть, и я знаю, что могу рассчитывать на весь состав», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После пяти туров «Интер» занимает второе место с 11 очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (11 очков), «РБ Зальцбург» (4 очка) и «Бенфикой» (1 очко).