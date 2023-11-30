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Симоне Индзаги поделился впечатлениями после камбэка «Интера» в матче с «Бенфикой»

Симоне Индзаги поделился впечатлениями после камбэка «Интера» в матче с «Бенфикой»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Бенфикой» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали игру, нам не хватало концентрации, за что приходится расплачиваться в Лиге чемпионов. После первого тайма мы перегруппировались, чтобы каждый из нас мог сделать больше. Мы очень хорошо отреагировали и смогли сравнять счёт. Я отмечу положительные моменты — это отличная реакция. У нас отличная команда, мы хорошо работаем и хотим наслаждаться успехом.

Это было фантастически — пройти квалификацию с двумя матчами в запасе, но мы знали, что сегодня будет сложно, и так оно и оказалось. Ребята обладают огромным духом и блестяще отреагировали после неудачного первого тайма. Мы показали, что являемся отличной командой, и в конце концов отправились на поиски победителя. Я доволен нашей реакцией. Мы знаем, куда хотим попасть, и я знаю, что могу рассчитывать на весь состав», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После пяти туров «Интер» занимает второе место с 11 очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (11 очков), «РБ Зальцбург» (4 очка) и «Бенфикой» (1 очко).

Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мариу – 5'     2:0 Мариу – 13'     3:0 Мариу – 34'     3:1 Арнаутович – 51'     3:2 Фраттези – 58'     3:3 Санчес – 72'    
Удаления: Силва – 84' / нет
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