Николай Титков: приятно получить награду лучшего игрока, но победить «Спартак» приятнее

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

23-летний футболист стал автором победного мяча и получил награду лучшего игрока матча.

«Конечно, очень приятно обыграть «Спартак». Мы готовились к этой игре, и считаю, что заслужено победили. Преимущество было полностью на нашей стороне, мы могли забить ещё. Заслуженная победа нашей команды. По судейству всё по делу, тем более он два раза смотрел VAR. Судейство было очень качественным — какие вопросы? Конечно, приятно получить награду лучшего игрока, но победить «Спартак» приятнее, тем более при своих болельщиках», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Титков сыграл семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ответный матч на «Открытие Банк Арене» состоится 12 марта.