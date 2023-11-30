Игрок «Зенита» Круговой: если есть схватка с «Динамо» на поле, то пусть будет и в соцсетях

Футболист «Зенита» Данил Круговой прокомментировал баталию в интернете болельщиков петербургского клуба с фанатами московского «Динамо» в рамках матча на Кубке России.

«Я видел посты в соцсетях «Зенита» и «Динамо» с подколами друг друга, но, к сожалению, не получилось порадовать наших болельщиков. Но если честно, то без разницы на это. Если есть схватка на поле, то пусть будет и в соцсетях», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Победу во встрече одержал столичный коллектив со счётом 1:0. Единственным голом отметился нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. «Динамо» смогло забить в меньшинстве, красную карточку получил Хорхе Карраскаль. Ответная игра в рамках 1/4 финала РПЛ пройдёт 12 марта.