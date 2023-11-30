Тренер «Бенфики» — о 3:3 с «Интером»: так эффективно мы ещё не играли в этом сезоне

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с «Интером» (3:3). К 51-й минуте лиссабонцы вели со счётом 3:0.

«Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали на каждом участке поля, создавали опасные моменты.

В конце концов, мы забили три гола. С уверенностью могу сказать — так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне», – приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Интер» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Бенфика» с одним очком находится на четвёртой строчке в таблице квартета. В группе D также выступают «Реал Сосьедад» (11 очков — первое место) и «РБ Зальцбург» (четыре очка — третье место).