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Талалаев: новый формат Кубка России на руку богатым клубам

Талалаев: новый формат Кубка России на руку богатым клубам
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что обновлённый формат Фонбет Кубка России играет на руку богатым клубам, которые получили право на ошибку — вылетев из Пути РПЛ, они получают второй шанс в Пути регионов.

«Новая схема турнира на руку богатым командам, которые имеют два варианта: вылетел или ещё есть возможность выйти [через Путь регионов]. Второй момент: у богатых команд, как правило, два состава. Ну, а где ещё им наигрывать футболистов? Они целый год сидеть должны?

Они решают свои задачи, сохраняют своих лидеров, выпускают тех, кто есть на контракте. Здесь два в одном: ты даёшь шанс молодым игрокам, которые выходят и выдают весь свой запал, потому что знают, что в чемпионате России у них мало шансов», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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