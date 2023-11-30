Беллингем стал четвёртым игроком, который забил 10 мячей в Лиге чемпионов до 21 года

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал четвёртым футболистом, которому удалось забить 10 и более мячей в рамках Лиги чемпионов до достижения 21-летнего возраста.

20-летний Джуд Беллингем забил второй мяч в ворота итальянского «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группы С Лиги чемпионов. Для англичанина этот мяч стал 10-м в Лиге чемпионов. Только три игрока забивали столько или больше до достижения 21-летнего возраста. Это нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и ныне игрок «Аль-Иттихада» Карим Бензема, известный своими выступлениями за мадридский «Реал» и «Лион».

Беллингем перебрался в «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». Ранее англичанин установил ещё одно достижение, став первым игроком «Реала», забившим в первых четырёх матчах за клуб в Лиге чемпионов.