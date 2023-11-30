Силкин: в матче с «Зенитом» «Динамо» выглядело лучше и активнее

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

«Этот этап Кубка состоит из двух матчей. Очень хорошо, что «Динамо» выиграло дома, но ещё будет ответная игра в Питере. Только потом можно будет говорить об исходе результатов. «Динамо» сейчас набрало форму, с «Зенитом» они выглядели лучше и активнее. С другой стороны, может, «Зенит» устраивало — довести спокойно конец сезона, чтобы отложить всё на весну. Но неслучайно «Динамо» выиграло 1:0. Фёдор забил практически первым касанием. У меня было впечатление, что заряд у «Динамо» был выше», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.