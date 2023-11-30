Деменко: «Оренбург» заслуженно обыграл «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о поражении красно-белых от «Оренбурга» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«До матча говорил, что «Спартаку» будет непросто в Оренбурге, тем более после калининградской игры, где поле было тяжёлое. Надо было переходить на искусственное поле, а это тяжело. «Оренбург» проявил себя, выиграл. Это о многом говорит. У команды есть характер. Но у «Спартака» будет ответный матч, поэтому не вижу никаких проблем. «Спартак» старался в этой встрече, класс у них выше.

Моменты были, их надо было забивать. С реализацией были проблемы. Но и «Спартак» — раздражитель для любой команды. Удаление и пенальти — стечение обстоятельств. Если бы «Спартак» забил первым, может, матч бы сложился по-другому. Но «Оренбург» — молодец! Заслуженно обыграл «Спартак», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.