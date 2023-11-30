«Ростов» бурно праздновал автогол Набабкина, Левников показывал красную. Лучшие фото

29 ноября состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт был открыт на восьмой минуте матча: защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий армейцев Антон Заболотный восстановил равновесие, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме команды голов не забили, игра закончилась вничью — 1:1.

Ответная встреча 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Она пройдёт в Москве, на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене».

Лучшие фото с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.