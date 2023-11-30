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Пол Скоулз: Фернандеш должен взять на себя ответственность за игру с «Галатасараем»

Пол Скоулз: Фернандеш должен взять на себя ответственность за игру с «Галатасараем»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Сколуз призвал хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша взять ответственность на себя за упущенную победу «красных дьяволов» над «Галатасараем» (3:3) в матче Лиги чемпионов.

«Я знаю, что он говорил после игры о допущенных ошибках, но сегодня он лично совершил две ошибки, допустил два глупых фола, которые привели к голам. Вся команда, включая Фернандеша как капитана, должна взять на себя ответственность — это игра, которую они должны были выигрывать. Но они просто не могли этого сделать — защита была лишена компактности, вратарь допускал ошибки, а Бруну дарил соперникам дешёвые штрафные», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Напомним, накануне, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент манкунианцы занимают последнее место в своей группе ЛЧ, набрав четыре очка.

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