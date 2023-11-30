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Круговой: мы плохо сыграли в атаке и допустили много брака в матче с «Динамо»

Круговой: мы плохо сыграли в атаке и допустили много брака в матче с «Динамо»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Получается, что «Динамо» — это неудобный соперник для нас. В кубковом матче мы гол не забили, потому что не создавали моменты. Было мало подходов к их воротам, и мы качественно не выбегали в быстрые атаки. Плюс было много брака.

Мы знали, как «Динамо» будет играть. Просто удача в этом матче была на их стороне: они смогли забить, а мы нет.

Почему после удаления Карраскаля «Зенит» не смог использовать численное преимущество? Нам надо было на фланге мяч разыгрывать и подавать на своих высокорослых игроков: вышел Марио, Ерохин. К сожалению, мы этого не делали, вот и не получилось победить», — приводит слова Кругового «Евро-Футбол.Ру».

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