Титков: задача «Оренбурга» — победа в Кубке России и не отставать в РПЛ

Игрок «Оренбурга» Николай Титков рассказал о задачах команды на сезон-2023/2024. Он заявил, что «Оренбург» хочет выиграть в Кубке России и не отставать в РПЛ.

«Конечно, в чемпионате надо улучшать свои результаты, да и в Кубке надо стараться, выигрывать. Задача — победа в Кубке и не отставать в чемпионате. Рано ещё говорить о стыковых матчах», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне «Оренбург» обыграл московский «Спартак» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Игра проходила в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный матч «Спартака» и «Оренбурга» состоится после зимней паузы в сезоне — 12 марта 2024 года.