Валерий Кечинов: поражения «Спартака» уже не удивляют — могут проиграть кому угодно

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Напомним, «Спартак» уступил со счётом 0:1.

«К моему сожалению, поражения «Спартака» не удивляют. У команды постоянные скачки и отсутствие стабильности. Могут сыграть великолепный матч, а в следующем — проиграть кому угодно. Раньше не было никакого сомнения в результате: знали, что победят, когда едут в гости к какому-нибудь сопернику.

Поражение от «Оренбурга» добавит негатива в общий фон «Спартака». Но в марте будет ответная игра, где «Спартак» должен проходить дальше, потому что сильнее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.