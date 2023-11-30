Скалони: просим Месси выступать за сборную Аргентины как можно дольше

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в национальной команде.

«Мы говорим Месси, чтобы он играл так долго, насколько это возможно. Выиграв чемпионат мира — он увековечил своё имя в футболе. Неизвестно, когда он закончит карьеру. Но его история невероятна.

Месси счастлив на футбольном поле. За его пределами, как мне кажется, быть Лео сложно, потому что, выходя из дома, он окружён людьми. Но на поле он счастлив.

Сложно описать, какой восторг ты испытываешь, когда наблюдаешь за ним вблизи. Это нужно видеть своими глазами. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы мне не поверили. Это настоящее безумие», – приводит слова Скалони ESPN.

Месси выступает за взрослую сборную Аргентины с 2005 года. С «альбиселесте» форвард выигрывал чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Америки.