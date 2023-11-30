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Агент: у Вагнера есть варианты, но мы ждём предложения от ЦСКА

Агент: у Вагнера есть варианты, но мы ждём предложения от ЦСКА
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что бразилец мечтает завершить карьеру в московском клубе.

«Что касается «Жоинвиля», то при всём уважении этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Связывались ли мы с клубом? Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА», — приводит слова Феррейры Metaratings.

В минувшем сезоне бразильской Серии Б 39-летний Вагнер сыграл за «Спорт Ресифе» 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. За 259 игр в составе ЦСКА Лав забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. Бразильский нападающий является трёхкратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

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