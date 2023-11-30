Серхио Рамос опроверг слухи о размолвке с женой с помощью соцсетей

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос отреагировал на слухи о кризисе в отношениях со своей женой – испанской телеведущей Пилар Рубио.

Ранее о серьёзной размолвке между Рамосом и Рубио, которые встречаются более 11 лет и воспитывают четверых сыновей, сообщили испанские СМИ. При этом сам футболист никак не комментировал эту ситуацию в публичном пространстве.

Пилар Рубио опубликовала в социальных сетях фотографию, сделанную во дворе дома Рамоса в Севилье. Защитник андалусийцев оставил к этому фото комментарий без слов с несколькими сердечками. 37-летний Серхио Рамос подписал контракт с «Севильей», которая является его родным клубом, в сентябре 2023 года. В девяти матчах во всех турнирах он забил гол и отдал результативный пас.

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