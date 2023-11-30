Стало известно, кто представит «Спартак», «Локо» и «Краснодар» в Матче звёзд Кубка России

Стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Фонбет Кубка России от ряда клубов Российской Премьер-Лиги. Так, «Спартак» представит Квинси Промес, «Локомотив» — Наир Тикнизян и Сергей Пиняев, «Краснодар» — Никита Кривцов, «Балтику» — Кирилл Маляров, «Ростов» — Никита Медведев. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Сергей Овчинников и Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу. Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев, Андрей Каряка и Дмитрий Кузнецов.

Напомним, матч сборной Пути регионов со сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. В прошлом году Матч звёзд Кубка России включал в себя игру «5х5». Кроме того, были проведены футбольные челленджи.