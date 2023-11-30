В «Балтике» подтвердили участие Малярова в Матче звёзд Кубка России

Пресс-служба калининградской «Балтики» подтвердила участие защитника команды Кирилла Малярова в Матче звёзд Кубка России.

«Кирилл Маляров примет участие в Матче звёзд Кубка России от «Балтики», — сказали в пресс-службе «Балтики» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря в Сколкове. В мероприятии примут участие игроки команд Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд. Впервые РФС провёл Матч звёзд Кубка России в декабре 2022 года. Тогда участие в нём приняли Квинси Промес, Сергей Пиняев, Алексей Сутормин и многие другие футболисты. Главным тренером сборной Пути РПЛ был обладатель Кубка УЕФА и бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев. 26-летний Маляров в этом сезоне провёл 15 матчей в рамках РПЛ, не записав на свой счёт результативных действий.