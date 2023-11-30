Сёмин: Жоау Мариу — один из лучших легионеров российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на хет-трик полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу в ворота «Интера» (3:3) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. 76-летний специалист вспомнил о выступлении португальца в РПЛ за железнодорожников.

«Мариу — очень сильный игрок по индивидуальному мастерству. Он был для «Локомотива» большим игроком, который всегда осуществлял контроль мяча при выходе из обороны и в атакующий. Жоау — один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе.

Понимал ли я, что он даже после «Локомотива» может выступать на топ-уровне? Мариу был очень профессиональным — внимателен к своему здоровью, телу, работе. На тот момент он был в хорошем возрасте, хотя и сейчас у него тоже хороший возраст. Жоау постоянно играет в «Бенфике». Я слежу за ним. И ничего удивительного нет, что он постоянно в составе лиссабонского клуба, он там ведущий игрок.

Мог бы он перейти на уровень выше? Жоау и так сейчас на очень высоком уровне. Будет у него команда более высокого уровня, наверное, и он будет лучше играть. Но для Мариу игра с «Интером» была очень важна. Он оказался в «Локомотиве», потому что в миланском клубе не всегда проходил в состав. Для него это был суперпринципиальный матч. Да и в Лиге чемпионов забить хет-трик — чудо, тем более «Интеру», который блестяще играет в обороне. Поздравляю Мариу с этим», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, Жоау Мариу выступал за «Локомотив» с 2019 по 2020 год. За московский клуб португалец провёл 18 матчей, в которых отметился одним голом.