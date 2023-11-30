Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — ЛАСК: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

«Ливерпуль» — ЛАСК: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся английский «Ливерпуль» и австрийский ЛАСК. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Великобритания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — ЛАСК.

Лига Европы . Группа E. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ЛАСК
Линц, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» набрал девять очков в четырёх матчах. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге Европы. ЛАСК набрал три очка в аналогичном количестве игр — австрийцы занимают четвёртую строчку в квартете. На втором месте французская «Тулуза» (7 очков), на третьем — бельгийский «Юнион» (4).

Материалы по теме
«Ливерпуль» — ЛАСК. Клопп может положиться на Салаха и Нуньеса
«Ливерпуль» — ЛАСК. Клопп может положиться на Салаха и Нуньеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android