Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

«Аталанта» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». На «Чемпионате» можно будет проследить за статистикой матча «Аталанта» — «Спортинг».

Лига Европы . Группа D. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Аталанта» набрала 10 очков в четырёх турах группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона. Клуб из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице своего квартета. Лиссабонский «Спортинг» набрал семь очков за аналогичное количество матчей и занимает вторую строчку в группе.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Спортинг». Миранчук примет участие в параде голов?
«Аталанта» — «Спортинг». Миранчук примет участие в параде голов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android