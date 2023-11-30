«Аталанта» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся итальянская «Аталанта» и португальский «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». На «Чемпионате» можно будет проследить за статистикой матча «Аталанта» — «Спортинг».

Напомним, «Аталанта» набрала 10 очков в четырёх турах группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона. Клуб из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице своего квартета. Лиссабонский «Спортинг» набрал семь очков за аналогичное количество матчей и занимает вторую строчку в группе.