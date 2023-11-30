Глушаков: поражение от «Оренбурга» не влияет на шансы. «Спартак» пройдёт дальше

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом» (0:1).

«Я говорил, что «Оренбург» — сложный соперник. «Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, да ещё и на искусственном поле. Возможно, сыграло свою роль и то, что был экспериментальный состав. Когда команда побеждает, все счастливы и забывают о неудачах, а при поражении всё меняется. Этот результат не повлиял на шансы в этом противостоянии. Думаю, «Спартак» пройдёт дальше», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в состоявшемся накануне, 29 ноября, матче победу одержали оренбуржцы благодаря голу Николая Титкова с пенальти.