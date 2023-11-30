Тренер «Антверпена» жёстко раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Главный тренер «Антверпена», известный в прошлом футболист Марк ван Боммел жёстко раскритиковал судейство после матча Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром». По мнению специалиста, судьи принимали решения в пользу «горняков». Напомним, игра завершилась победой «Шахтёра» со счётом 1:0.

«Судья дал жёлтую карточку двум нашим игрокам за якобы удар локтем, но не их капитану за ошибку, которую я совершил 25 раз за карьеру и за которую получил 25 жёлтых карточек. Я думаю, что это был пенальти, да! А ещё они разыграли штрафной удар, хотя должны были подавать угловой. Что делал судья на VAR? Кто стоит за этим? Достаточно ли они компетентны? Они понимают футбол? Что нам делать с этим, отменить VAR?» – приводит слова ван Боммела Global Happenings.