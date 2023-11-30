Тикнизян — о Пиняеве: Сергея не переоценили, просто очень много навешали на него ярлыков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о полузащитнике железнодорожников Сергее Пиняеве.

«Не скажу, что есть определённый спад у Пиняева. Он достаточно молодой футболист, при таком возрасте свойственна нестабильность. Всё осталось при нём: скорость, дриблинг и правая нога. Где-то с точки зрения психологии на него давление со стороны наших любимых СМИ тоже играет свою роль. От 19-летнего Серёжи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Нестабильность свойственна для молодых футболистов. Ему надо забить, почувствовать уверенность в себе, и он начнёт показывать тот футбол, который от него ждут.

Он – большой молодец, тренируется и старается. Игроки с его менталитетом обязательно будут расти. Беда России состоит в том, что, когда молодой футболист делает несколько результативных действий, его начинают сильно пиарить, акцентировать внимание. Не всегда это играет на пользу, молодые игроки зазнаются или не справляются с давлением. Им становится тяжело каждый раз показывать то, что от них ждут, потому что мы все люди, а не роботы. У всех бывают спады, взлёты, падения или моменты, где ты себя нехорошо чувствуешь. Сергея не переоценили, просто очень много про него говорили, очень много навешали на него ярлыков. Сергей Пиняев – это Сергей Пиняев, таких футболистов больше нет, точно так же, как Артёма Дзюбы, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна. Парня надо оставить в покое, не трогать его лишний раз – и всё будет хорошо», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.