Аллегри: чемпионат — это марафон, а не гонка на скорость. Нужно быть морально сильными

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 14-го тура Серии А с «Монцей» высказался об отличительных чертах чемпионата как разновидности турниров.

«Чемпионат — это марафон, а не гонка на скорость, поэтому нам нужно быть в своём лучшем моральном состоянии от матча к матчу. Отставание от «Интера» всего на два очка — источник гордости и удовлетворения, но мы должны быть начеку. Важно постоянно совершенствоваться во всех аспектах игры», — приводит слова Аллегри аккаунт JuventusFC в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча между «Ювентусом» и «Монцей» состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры — в 22:45 мск. На данный момент «бьянконери» занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего «Интера» — два очка.

Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании текущего сезона.