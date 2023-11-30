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Дуглас Сантос: новые бразильцы в «Зените»? Это всегда хорошо, пусть приедут и помогут нам

Дуглас Сантос: новые бразильцы в «Зените»? Это всегда хорошо, пусть приедут и помогут нам
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на слухи о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга бразильцев Артура и Ариаса. Он отметил, что приезд новых игроков из чемпионата Бразилии в «Зенит» — это всегда хорошо.

«Хотел бы я видеть в «Зените» больше игроков из чемпионата Бразилии? Это всегда хорошо, конечно. Пусть они придут и помогут нам. Это важно. Пусть приходят с желанием, решимостью. Тогда они могли бы нам помочь.

Владею ли я какой-то информацией по поводу трансфера Артура? Я пока ничего не знаю. Просто слухи», — приводит слова Дугласа Сантоса журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. Минувшим летом команду покинул лидер и главный бомбардир Малком.

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