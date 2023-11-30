«Это было несправедливо». Карраскаль — об удалении в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал своё удаление в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». Колумбиец считает вторую жёлтую карточку незаслуженной. Напомним, «Зенит» проиграл со счётом 0:1, игра проходила в Москве. Ответный матч состоится после зимней паузы в сезоне в Санкт-Петербурге.

«Для меня это было несправедливо. Не думаю, что я прикасался к нему. Делать было нечего, как затормозить. Я пошёл бороться за мяч. У меня не было намерения совершать фол. Не думаю, что это тянуло на жёлтую карточку.

Страдал ли я в раздевалке после удаления? Я немного пострадал. Всегда сложно оставить команду в меньшинстве. Но потом праздновали победу», — приводит слова Карраскаля журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.