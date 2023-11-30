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Мудрика жёстко критикуют на Украине за возможные отношения с российской моделью

Мудрика жёстко критикуют на Украине за возможные отношения с российской моделью
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В социальных сетях появились новости о возможных отношениях футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика с российской моделью Виолеттой Грачевой. Пару заподозрили в отношениях сразу по нескольким причинам: они активно «лайкают» друг друга в соцсетях, Мудрик оставляет комментарии под фотографиями Грачевой, а также они практически одновременно выкладывают «сториз» из одних и тех же локаций.

Фото: Соцсети Виолетты Грачевой

За возможные отношения с российской девушкой Мудрик подвергся критике на Украине. Футболисту «Челси» оставляли подобные комментарии под постами: «Весь смысл лицемерия украинских звёзд», «Не ожидал такого от Мудрика, это низко». После того как под публикациями Михаила стали появляться угрозы и нецензурные оскорбления, футболист закрыл возможность оставлять комментарии. А все нелицеприятные высказывания подписчиков он удалил.

Фото: Соцсети Виолетты Грачевой

Интересно, что Виолетта Грачева не впервые находится в отношениях с футболистом. Ранее она встречалась с экс-полузащитником «Ростова» Маттиасом Норманном. Также девушка однажды была замечена в Санкт-Петербурге с футболистом «Зенита» Андреем Мостовым.

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