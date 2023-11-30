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Чернов: нормальных игр по содержанию у «Спартака» нет. Последняя была с «Ростовом»

Чернов: нормальных игр по содержанию у «Спартака» нет. Последняя была с «Ростовом»
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об игре своей команды в последних матчах.

«Объяснение такой игре? Не знаю. Нам всё равно в новинку играть на искусственном поле, потому что постоянно тренируешься на натуральном. Тем более со снегом… У нас нормальных игр нет. Последняя игра более-менее была с «Ростовом» — по содержанию. В Калининграде был снег — чисто били вперёд до первого гола.

Сегодня тоже до гола, потом красная — и всё. В конце был момент, чтобы сравнять. 1:0 по тому, как складывалась игра — нормально. Конечно, нельзя назвать это хорошим результатом. Могло быть хуже. Забей мы в концовке, было бы всё по-другому уже», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — шесть очков.

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