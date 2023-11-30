«Ювентус» намерен подписать полузащитника «Болоньи» Фергюсона

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«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Болоньи» и сборной Шотландии Льюису Фергюсону. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы нуждаются в усилении центральной линии поля. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает шотландского футболиста подходящим кандидатом из-за опыта игры в Серии А.

Отмечается, что скауты «Ювентуса» уже отслеживают прогресс Фергюсона. Потенциальный трансфер оценивается в € 4 млн.

Фергюсон выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.