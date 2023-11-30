Баринова дисквалифицировали на один матч за то, что назвал судей «позором всего футбола»

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дисквалифицирован на одну игру, ещё один матч дисквалификации он получил условно. Соответствующее решение принял КДК РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что подобная санкция была применена к Баринову из-за того, что он назвал судей «позором для всего футбола» после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

В матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» произошло сразу три спорных эпизода, которыми могли остаться недовольны железнодорожники: первый гол самарцев, вероятно, был забит после нарушения правил; судья добавил к матчу шесть минут дополнительного времени, а «Крылья» спаслись от поражения на 90+10-й минуте; спорный пенальти.