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Баринова дисквалифицировали на один матч за то, что назвал судей «позором всего футбола»

Баринова дисквалифицировали на один матч за то, что назвал судей «позором всего футбола»
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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дисквалифицирован на одну игру, ещё один матч дисквалификации он получил условно. Соответствующее решение принял КДК РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что подобная санкция была применена к Баринову из-за того, что он назвал судей «позором для всего футбола» после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

В матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» произошло сразу три спорных эпизода, которыми могли остаться недовольны железнодорожники: первый гол самарцев, вероятно, был забит после нарушения правил; судья добавил к матчу шесть минут дополнительного времени, а «Крылья» спаслись от поражения на 90+10-й минуте; спорный пенальти.

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